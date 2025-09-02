Hacash Diamond (HACD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 9.87 $ 9.87 $ 9.87 24-satna najniža cijena $ 12.13 $ 12.13 $ 12.13 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 9.87$ 9.87 $ 9.87 24-satna najviša cijena $ 12.13$ 12.13 $ 12.13 Najviša cijena ikada $ 802.49$ 802.49 $ 802.49 Najniža cijena $ 5.89$ 5.89 $ 5.89 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -10.56% Promjena cijene (7D) -43.22% Promjena cijene (7D) -43.22%

Hacash Diamond (HACD) cijena u stvarnom vremenu je $10.04. Tijekom protekla 24 sata, HACDtrgovalo je između najniže cijene $ 9.87 i najviše cijene $ 12.13, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HACD je $ 802.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 5.89.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HACD se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -10.56% u posljednjih 24 sata i -43.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hacash Diamond (HACD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Količina u optjecaju 117.39K 117.39K 117.39K Ukupna količina 117,391.0 117,391.0 117,391.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hacash Diamond je $ 1.18M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HACD je 117.39K, s ukupnom količinom od 117391.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.18M.