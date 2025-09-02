Više o HAC

Hacash Logotip

Hacash Cijena (HAC)

Neuvršten

1 HAC u USD cijena uživo:

$0.482496
$0.482496
-2.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Hacash (HAC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:41:24 (UTC+8)

Hacash (HAC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-2.70%

-2.69%

-24.48%

-24.48%

Hacash (HAC) cijena u stvarnom vremenu je $0.482497. Tijekom protekla 24 sata, HACtrgovalo je između najniže cijene $ 0.479939 i najviše cijene $ 0.506, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAC je $ 46.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.308666.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAC se promijenio za -2.70% u posljednjih sat vremena, -2.69% u posljednjih 24 sata i -24.48% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Hacash (HAC)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hacash je $ 717.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAC je 1.49M, s ukupnom količinom od 1487512.43438908. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 717.72K.

Hacash (HAC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Hacash u USD iznosila je $ -0.0133494583503698.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Hacash u USD iznosila je $ +0.0270637874.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Hacash u USD iznosila je $ -0.0610633245.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Hacash u USD iznosila je $ -0.2283081833437923.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0133494583503698-2.69%
30 dana$ +0.0270637874+5.61%
60 dana$ -0.0610633245-12.65%
90 dana$ -0.2283081833437923-32.11%

Što je Hacash (HAC)

Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies.

Hacash Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Hacash (HAC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hacash (HAC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hacash.

Provjerite Hacash predviđanje cijene sada!

HAC u lokalnim valutama

Hacash (HAC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Hacash (HAC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HAC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Hacash (HAC)

Koliko Hacash (HAC) vrijedi danas?
Cijena HAC uživo u USD je 0.482497 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HAC u USD?
Trenutačna cijena HAC u USD je $ 0.482497. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Hacash?
Tržišna kapitalizacija za HAC je $ 717.50K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HAC?
Količina u optjecaju za HAC je 1.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HAC?
HAC je postigao ATH cijenu od 46.68 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HAC?
HAC je vidio ATL cijenu od 0.308666 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HAC?
24-satni obujam trgovanja za HAC je -- USD.
Hoće li HAC još narasti ove godine?
HAC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HAC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

