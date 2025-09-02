Hacash (HAC) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.479939
24-satna najviša cijena $ 0.506
Najviša cijena ikada $ 46.68
Najniža cijena $ 0.308666
Promjena cijene (1H) -2.70%
Promjena cijene (1D) -2.69%
Promjena cijene (7D) -24.48%

Hacash (HAC) cijena u stvarnom vremenu je $0.482497. Tijekom protekla 24 sata, HACtrgovalo je između najniže cijene $ 0.479939 i najviše cijene $ 0.506, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HAC je $ 46.68, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.308666.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HAC se promijenio za -2.70% u posljednjih sat vremena, -2.69% u posljednjih 24 sata i -24.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hacash (HAC)

Tržišna kapitalizacija $ 717.50K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 717.72K
Količina u optjecaju 1.49M
Ukupna količina 1,487,512.43438908

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hacash je $ 717.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HAC je 1.49M, s ukupnom količinom od 1487512.43438908. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 717.72K.