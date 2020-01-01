Habi (HABI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Habi (HABI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Habi (HABI) Informacije Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth. Službena web stranica: https://www.habiflys.com Kupi HABI odmah!

Habi (HABI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Habi (HABI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Ukupna količina: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M Količina u optjecaju: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Povijesni maksimum: $ 0.00042665 $ 0.00042665 $ 0.00042665 Povijesni minimum: $ 0.00000575 $ 0.00000575 $ 0.00000575 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Habi (HABI)

Habi (HABI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Habi (HABI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj HABI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja HABI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku HABI tokena, istražite HABI cijenu tokena uživo!

HABI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide HABI? Naša HABI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte HABI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!