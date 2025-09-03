Habi (HABI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00042665$ 0.00042665 $ 0.00042665 Najniža cijena $ 0.00000575$ 0.00000575 $ 0.00000575 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Habi (HABI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001231. Tijekom protekla 24 sata, HABItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HABI je $ 0.00042665, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HABI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Habi (HABI)

Tržišna kapitalizacija $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K Količina u optjecaju 990.94M 990.94M 990.94M Ukupna količina 990,936,372.136956 990,936,372.136956 990,936,372.136956

Trenutačna tržišna kapitalizacija Habi je $ 12.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HABI je 990.94M, s ukupnom količinom od 990936372.136956. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.20K.