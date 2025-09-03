Više o HABI

HABI Informacije o cijeni

HABI Službena web stranica

HABI Tokenomija

HABI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Habi Logotip

Habi Cijena (HABI)

Neuvršten

1 HABI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Habi (HABI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:57:19 (UTC+8)

Habi (HABI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00042665
$ 0.00042665$ 0.00042665

$ 0.00000575
$ 0.00000575$ 0.00000575

--

--

0.00%

0.00%

Habi (HABI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00001231. Tijekom protekla 24 sata, HABItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HABI je $ 0.00042665, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HABI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Habi (HABI)

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

--
----

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

990.94M
990.94M 990.94M

990,936,372.136956
990,936,372.136956 990,936,372.136956

Trenutačna tržišna kapitalizacija Habi je $ 12.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HABI je 990.94M, s ukupnom količinom od 990936372.136956. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.20K.

Habi (HABI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Habi u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Habi u USD iznosila je $ -0.0000000881.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Habi u USD iznosila je $ +0.0000036296.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Habi u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0000000881-0.71%
60 dana$ +0.0000036296+29.49%
90 dana$ 0--

Što je Habi (HABI)

Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Habi (HABI)

Službena web-stranica

Habi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Habi (HABI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Habi (HABI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Habi.

Provjerite Habi predviđanje cijene sada!

HABI u lokalnim valutama

Habi (HABI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Habi (HABI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HABI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Habi (HABI)

Koliko Habi (HABI) vrijedi danas?
Cijena HABI uživo u USD je 0.00001231 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HABI u USD?
Trenutačna cijena HABI u USD je $ 0.00001231. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Habi?
Tržišna kapitalizacija za HABI je $ 12.20K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HABI?
Količina u optjecaju za HABI je 990.94M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HABI?
HABI je postigao ATH cijenu od 0.00042665 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HABI?
HABI je vidio ATL cijenu od 0.00000575 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HABI?
24-satni obujam trgovanja za HABI je -- USD.
Hoće li HABI još narasti ove godine?
HABI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HABI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:57:19 (UTC+8)

Habi (HABI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.