H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u H4CK Terminal by Virtuals (H4CK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Informacije Službena web stranica: https://app.virtuals.io/virtuals/14604 Kupi H4CK odmah!

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za H4CK Terminal by Virtuals (H4CK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 183.36K $ 183.36K $ 183.36K Ukupna količina: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M Količina u optjecaju: $ 990.39M $ 990.39M $ 990.39M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 183.36K $ 183.36K $ 183.36K Povijesni maksimum: $ 0.02680961 $ 0.02680961 $ 0.02680961 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00018486 $ 0.00018486 $ 0.00018486 Saznajte više o cijeni H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj H4CK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja H4CK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku H4CK tokena, istražite H4CK cijenu tokena uživo!

H4CK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide H4CK? Naša H4CK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte H4CK predviđanje cijene tokena odmah!

