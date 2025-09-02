H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0,00017743 24-satna najniža cijena $ 0,00019054 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0,00017743 24-satna najviša cijena $ 0,00019054 Najviša cijena ikada $ 0,02680961 Najniža cijena $ 0,00008458 Promjena cijene (1H) -0,78% Promjena cijene (1D) -5,83% Promjena cijene (7D) -17,41%

H4CK Terminal by Virtuals (H4CK) cijena u stvarnom vremenu je $0,00017795. Tijekom protekla 24 sata, H4CKtrgovalo je između najniže cijene $ 0,00017743 i najviše cijene $ 0,00019054, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena H4CK je $ 0,02680961, dok je najniža cijena svih vremena $ 0,00008458.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, H4CK se promijenio za -0,78% u posljednjih sat vremena, -5,83% u posljednjih 24 sata i -17,41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu H4CK Terminal by Virtuals (H4CK)

Tržišna kapitalizacija $ 175,73K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 175,73K Količina u optjecaju 990,39M Ukupna količina 990 394 624,5211899

Trenutačna tržišna kapitalizacija H4CK Terminal by Virtuals je $ 175,73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju H4CK je 990,39M, s ukupnom količinom od 990394624.5211899. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 175,73K.