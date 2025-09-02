H2 Finance ($H2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.0022144 24-satna najviša cijena $ 0.00239831 Najviša cijena ikada $ 0.066501 Najniža cijena $ 0.00085616 Promjena cijene (1H) -1.98% Promjena cijene (1D) -6.41% Promjena cijene (7D) +54.97%

H2 Finance ($H2) cijena u stvarnom vremenu je $0.00222849. Tijekom protekla 24 sata, $H2trgovalo je između najniže cijene $ 0.0022144 i najviše cijene $ 0.00239831, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $H2 je $ 0.066501, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00085616.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $H2 se promijenio za -1.98% u posljednjih sat vremena, -6.41% u posljednjih 24 sata i +54.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu H2 Finance ($H2)

Tržišna kapitalizacija $ 1.57M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.53M Količina u optjecaju 706.16M Ukupna količina 7,416,403,445.22286

Trenutačna tržišna kapitalizacija H2 Finance je $ 1.57M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $H2 je 706.16M, s ukupnom količinom od 7416403445.22286. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.53M.