H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Informacije What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Službena web stranica: https://www.h1dr4.dev/ Bijela knjiga: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Kupi H1DR4 odmah!

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za H1DR4 by Virtuals (H1DR4), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 355.58K $ 355.58K $ 355.58K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 355.58K $ 355.58K $ 355.58K Povijesni maksimum: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00035505 $ 0.00035505 $ 0.00035505 Saznajte više o cijeni H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike H1DR4 by Virtuals (H1DR4) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj H1DR4 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja H1DR4 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku H1DR4 tokena, istražite H1DR4 cijenu tokena uživo!

