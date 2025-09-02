H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0003417 $ 0.0003417 $ 0.0003417 24-satna najniža cijena $ 0.00037894 $ 0.00037894 $ 0.00037894 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0003417$ 0.0003417 $ 0.0003417 24-satna najviša cijena $ 0.00037894$ 0.00037894 $ 0.00037894 Najviša cijena ikada $ 0.01014832$ 0.01014832 $ 0.01014832 Najniža cijena $ 0.00006832$ 0.00006832 $ 0.00006832 Promjena cijene (1H) -0.38% Promjena cijene (1D) -7.54% Promjena cijene (7D) -14.79% Promjena cijene (7D) -14.79%

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) cijena u stvarnom vremenu je $0.00034966. Tijekom protekla 24 sata, H1DR4trgovalo je između najniže cijene $ 0.0003417 i najviše cijene $ 0.00037894, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena H1DR4 je $ 0.01014832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006832.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, H1DR4 se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -7.54% u posljednjih 24 sata i -14.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Tržišna kapitalizacija $ 349.96K$ 349.96K $ 349.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 349.96K$ 349.96K $ 349.96K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija H1DR4 by Virtuals je $ 349.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju H1DR4 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 349.96K.