Više o H1DR4

H1DR4 Informacije o cijeni

H1DR4 Bijela knjiga

H1DR4 Službena web stranica

H1DR4 Tokenomija

H1DR4 Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

H1DR4 by Virtuals Logotip

H1DR4 by Virtuals Cijena (H1DR4)

Neuvršten

1 H1DR4 u USD cijena uživo:

$0.00034966
$0.00034966$0.00034966
-7.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena H1DR4 by Virtuals (H1DR4)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:57:50 (UTC+8)

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003417
$ 0.0003417$ 0.0003417
24-satna najniža cijena
$ 0.00037894
$ 0.00037894$ 0.00037894
24-satna najviša cijena

$ 0.0003417
$ 0.0003417$ 0.0003417

$ 0.00037894
$ 0.00037894$ 0.00037894

$ 0.01014832
$ 0.01014832$ 0.01014832

$ 0.00006832
$ 0.00006832$ 0.00006832

-0.38%

-7.54%

-14.79%

-14.79%

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) cijena u stvarnom vremenu je $0.00034966. Tijekom protekla 24 sata, H1DR4trgovalo je između najniže cijene $ 0.0003417 i najviše cijene $ 0.00037894, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena H1DR4 je $ 0.01014832, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006832.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, H1DR4 se promijenio za -0.38% u posljednjih sat vremena, -7.54% u posljednjih 24 sata i -14.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

$ 349.96K
$ 349.96K$ 349.96K

--
----

$ 349.96K
$ 349.96K$ 349.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija H1DR4 by Virtuals je $ 349.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju H1DR4 je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 349.96K.

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz H1DR4 by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz H1DR4 by Virtuals u USD iznosila je $ +0.0002168199.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz H1DR4 by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0001159679.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz H1DR4 by Virtuals u USD iznosila je $ -0.0005393435790938642.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-7.54%
30 dana$ +0.0002168199+62.01%
60 dana$ -0.0001159679-33.16%
90 dana$ -0.0005393435790938642-60.66%

Što je H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

H1DR4 by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će H1DR4 by Virtuals (H1DR4) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših H1DR4 by Virtuals (H1DR4) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za H1DR4 by Virtuals.

Provjerite H1DR4 by Virtuals predviđanje cijene sada!

H1DR4 u lokalnim valutama

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike H1DR4 by Virtuals (H1DR4) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o H1DR4 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Koliko H1DR4 by Virtuals (H1DR4) vrijedi danas?
Cijena H1DR4 uživo u USD je 0.00034966 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena H1DR4 u USD?
Trenutačna cijena H1DR4 u USD je $ 0.00034966. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija H1DR4 by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za H1DR4 je $ 349.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za H1DR4?
Količina u optjecaju za H1DR4 je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za H1DR4?
H1DR4 je postigao ATH cijenu od 0.01014832 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za H1DR4?
H1DR4 je vidio ATL cijenu od 0.00006832 USD.
Koliki je obujam trgovanja za H1DR4?
24-satni obujam trgovanja za H1DR4 je -- USD.
Hoće li H1DR4 još narasti ove godine?
H1DR4 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte H1DR4 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:57:50 (UTC+8)

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.