Gyroscope GYD (GYD) Informacije GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Službena web stranica: https://gyro.finance/ Kupi GYD odmah!

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gyroscope GYD (GYD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Ukupna količina: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Količina u optjecaju: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Povijesni maksimum: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Povijesni minimum: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 Trenutna cijena: $ 0.999705 $ 0.999705 $ 0.999705 Saznajte više o cijeni Gyroscope GYD (GYD)

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gyroscope GYD (GYD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GYD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GYD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GYD tokena, istražite GYD cijenu tokena uživo!

GYD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GYD? Naša GYD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

