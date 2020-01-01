Gyroscope GYD (GYD) Tokenomika

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gyroscope GYD (GYD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Gyroscope GYD (GYD) Informacije

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy.

These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

Službena web stranica:
https://gyro.finance/

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gyroscope GYD (GYD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 24.21M
$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M
Ukupna količina:
$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M
Količina u optjecaju: $ 24.21M
$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.21M
$ 24.21M
$ 24.21M$ 24.21M
Povijesni maksimum: $ 1.049
$ 1.049
$ 1.049$ 1.049
Povijesni minimum:
$ 0.961033
$ 0.961033$ 0.961033
Trenutna cijena:
$ 0.999705
$ 0.999705$ 0.999705

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gyroscope GYD (GYD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GYD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GYD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GYD tokena, istražite GYD cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.