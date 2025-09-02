Više o GYD

Gyroscope GYD Logotip

Gyroscope GYD Cijena (GYD)

Neuvršten

1 GYD u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Gyroscope GYD (GYD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:18:31 (UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.997806
$ 0.997806$ 0.997806
24-satna najniža cijena
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24-satna najviša cijena

$ 0.997806
$ 0.997806$ 0.997806

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.049
$ 1.049$ 1.049

$ 0.961033
$ 0.961033$ 0.961033

-0.00%

-0.00%

+0.02%

+0.02%

Gyroscope GYD (GYD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, GYDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.997806 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYD je $ 1.049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.961033.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gyroscope GYD (GYD)

$ 24.22M
$ 24.22M$ 24.22M

--
----

$ 24.22M
$ 24.22M$ 24.22M

24.21M
24.21M 24.21M

24,208,960.0029494
24,208,960.0029494 24,208,960.0029494

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gyroscope GYD je $ 24.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYD je 24.21M, s ukupnom količinom od 24208960.0029494. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.22M.

Gyroscope GYD (GYD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gyroscope GYD u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gyroscope GYD u USD iznosila je $ +0.0010450000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gyroscope GYD u USD iznosila je $ -0.0002583000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gyroscope GYD u USD iznosila je $ +0.000213594907194.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.00%
30 dana$ +0.0010450000+0.10%
60 dana$ -0.0002583000-0.02%
90 dana$ +0.000213594907194+0.02%

Što je Gyroscope GYD (GYD)

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

Resurs Gyroscope GYD (GYD)

Službena web-stranica

Gyroscope GYD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gyroscope GYD (GYD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gyroscope GYD (GYD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gyroscope GYD.

Provjerite Gyroscope GYD predviđanje cijene sada!

GYD u lokalnim valutama

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gyroscope GYD (GYD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GYD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gyroscope GYD (GYD)

Koliko Gyroscope GYD (GYD) vrijedi danas?
Cijena GYD uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GYD u USD?
Trenutačna cijena GYD u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gyroscope GYD?
Tržišna kapitalizacija za GYD je $ 24.22M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GYD?
Količina u optjecaju za GYD je 24.21M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GYD?
GYD je postigao ATH cijenu od 1.049 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GYD?
GYD je vidio ATL cijenu od 0.961033 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GYD?
24-satni obujam trgovanja za GYD je -- USD.
Hoće li GYD još narasti ove godine?
GYD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GYD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:18:31 (UTC+8)

