Gyroscope GYD (GYD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.997806 24-satna najniža cijena $ 1.001 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.049 Najniža cijena $ 0.961033 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) +0.02%

Gyroscope GYD (GYD) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, GYDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.997806 i najviše cijene $ 1.001, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYD je $ 1.049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.961033.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYD se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i +0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gyroscope GYD (GYD)

Tržišna kapitalizacija $ 24.22M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.22M Količina u optjecaju 24.21M Ukupna količina 24,208,960.0029494

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gyroscope GYD je $ 24.22M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYD je 24.21M, s ukupnom količinom od 24208960.0029494. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.22M.