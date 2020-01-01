Gyoza (GYOZA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gyoza (GYOZA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gyoza (GYOZA) Informacije GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. Službena web stranica: https://gyoza.wtf/ Bijela knjiga: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/ Kupi GYOZA odmah!

Gyoza (GYOZA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gyoza (GYOZA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 448.77K $ 448.77K $ 448.77K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 986.86M $ 986.86M $ 986.86M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 454.74K $ 454.74K $ 454.74K Povijesni maksimum: $ 0.00428771 $ 0.00428771 $ 0.00428771 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00045474 $ 0.00045474 $ 0.00045474 Saznajte više o cijeni Gyoza (GYOZA)

Gyoza (GYOZA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gyoza (GYOZA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GYOZA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GYOZA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GYOZA tokena, istražite GYOZA cijenu tokena uživo!

GYOZA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GYOZA? Naša GYOZA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GYOZA predviđanje cijene tokena odmah!

