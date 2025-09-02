Gyoza (GYOZA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00428771$ 0.00428771 $ 0.00428771 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.50% Promjena cijene (7D) -8.05% Promjena cijene (7D) -8.05%

Gyoza (GYOZA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GYOZAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYOZA je $ 0.00428771, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYOZA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.50% u posljednjih 24 sata i -8.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gyoza (GYOZA)

Tržišna kapitalizacija $ 452.38K$ 452.38K $ 452.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 458.41K$ 458.41K $ 458.41K Količina u optjecaju 986.86M 986.86M 986.86M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gyoza je $ 452.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYOZA je 986.86M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 458.41K.