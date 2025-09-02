Više o GYOZA

Gyoza Logotip

Gyoza Cijena (GYOZA)

Neuvršten

1 GYOZA u USD cijena uživo:

$0.0004584
-3.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
Grafikon aktualnih cijena Gyoza (GYOZA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:57:43 (UTC+8)

Gyoza (GYOZA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0
$ 0.00428771
$ 0
--

-3.50%

-8.05%

-8.05%

Gyoza (GYOZA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GYOZAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYOZA je $ 0.00428771, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYOZA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.50% u posljednjih 24 sata i -8.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gyoza (GYOZA)

$ 452.38K
--
$ 458.41K
986.86M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gyoza je $ 452.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYOZA je 986.86M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 458.41K.

Gyoza (GYOZA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gyoza u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gyoza u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gyoza u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gyoza u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.50%
30 dana$ 0+2.13%
60 dana$ 0+35.63%
90 dana$ 0--

Što je Gyoza (GYOZA)

GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions.

Gyoza Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gyoza (GYOZA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gyoza (GYOZA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gyoza.

Provjerite Gyoza predviđanje cijene sada!

GYOZA u lokalnim valutama

Gyoza (GYOZA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gyoza (GYOZA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GYOZA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gyoza (GYOZA)

Koliko Gyoza (GYOZA) vrijedi danas?
Cijena GYOZA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GYOZA u USD?
Trenutačna cijena GYOZA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gyoza?
Tržišna kapitalizacija za GYOZA je $ 452.38K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GYOZA?
Količina u optjecaju za GYOZA je 986.86M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GYOZA?
GYOZA je postigao ATH cijenu od 0.00428771 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GYOZA?
GYOZA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GYOZA?
24-satni obujam trgovanja za GYOZA je -- USD.
Hoće li GYOZA još narasti ove godine?
GYOZA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GYOZA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.