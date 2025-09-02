Gym Network (GYMNET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01356891 24-satna najniža cijena $ 0.01437929 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 1.9 Najniža cijena $ 0.00362167 Promjena cijene (1H) -0.41% Promjena cijene (1D) +3.75% Promjena cijene (7D) +42.41%

Gym Network (GYMNET) cijena u stvarnom vremenu je $0.01422972. Tijekom protekla 24 sata, GYMNETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01356891 i najviše cijene $ 0.01437929, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYMNET je $ 1.9, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00362167.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYMNET se promijenio za -0.41% u posljednjih sat vremena, +3.75% u posljednjih 24 sata i +42.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gym Network (GYMNET)

Tržišna kapitalizacija $ 1.78M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.14M Količina u optjecaju 124.80M Ukupna količina 500,353,512.3722052

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gym Network je $ 1.78M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYMNET je 124.80M, s ukupnom količinom od 500353512.3722052. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.14M.