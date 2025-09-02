GYEN (GYEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00502104 24-satna najviša cijena $ 0.00539589 Najviša cijena ikada $ 0.060753 Najniža cijena $ 0.0022112 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +4.79% Promjena cijene (7D) -10.17%

GYEN (GYEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.00526169. Tijekom protekla 24 sata, GYENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00502104 i najviše cijene $ 0.00539589, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYEN je $ 0.060753, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0022112.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYEN se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +4.79% u posljednjih 24 sata i -10.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GYEN (GYEN)

Tržišna kapitalizacija $ 5.72M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.72M Količina u optjecaju 1.09B Ukupna količina 1,086,703,146.099215

Trenutačna tržišna kapitalizacija GYEN je $ 5.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYEN je 1.09B, s ukupnom količinom od 1086703146.099215. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.72M.