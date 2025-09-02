GYAT Coin (GYAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0038827 $ 0.0038827 $ 0.0038827 24-satna najniža cijena $ 0.00445707 $ 0.00445707 $ 0.00445707 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0038827$ 0.0038827 $ 0.0038827 24-satna najviša cijena $ 0.00445707$ 0.00445707 $ 0.00445707 Najviša cijena ikada $ 0.02603769$ 0.02603769 $ 0.02603769 Najniža cijena $ 0.00105088$ 0.00105088 $ 0.00105088 Promjena cijene (1H) -1.32% Promjena cijene (1D) +5.52% Promjena cijene (7D) +9.69% Promjena cijene (7D) +9.69%

GYAT Coin (GYAT) cijena u stvarnom vremenu je $0.00437618. Tijekom protekla 24 sata, GYATtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0038827 i najviše cijene $ 0.00445707, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GYAT je $ 0.02603769, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00105088.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GYAT se promijenio za -1.32% u posljednjih sat vremena, +5.52% u posljednjih 24 sata i +9.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GYAT Coin (GYAT)

Tržišna kapitalizacija $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.35M$ 4.35M $ 4.35M Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,988,613.0 999,988,613.0 999,988,613.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GYAT Coin je $ 4.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GYAT je 999.99M, s ukupnom količinom od 999988613.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.35M.