GXChain (GXC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.425853 $ 0.425853 $ 0.425853 24-satna najniža cijena $ 0.49127 $ 0.49127 $ 0.49127 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.425853$ 0.425853 $ 0.425853 24-satna najviša cijena $ 0.49127$ 0.49127 $ 0.49127 Najviša cijena ikada $ 10.61$ 10.61 $ 10.61 Najniža cijena $ 0.189778$ 0.189778 $ 0.189778 Promjena cijene (1H) -0.34% Promjena cijene (1D) -6.36% Promjena cijene (7D) -14.13% Promjena cijene (7D) -14.13%

GXChain (GXC) cijena u stvarnom vremenu je $0.445339. Tijekom protekla 24 sata, GXCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.425853 i najviše cijene $ 0.49127, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GXC je $ 10.61, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.189778.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GXC se promijenio za -0.34% u posljednjih sat vremena, -6.36% u posljednjih 24 sata i -14.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GXChain (GXC)

Tržišna kapitalizacija $ 33.40M$ 33.40M $ 33.40M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 44.53M$ 44.53M $ 44.53M Količina u optjecaju 75.00M 75.00M 75.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GXChain je $ 33.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GXC je 75.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 44.53M.