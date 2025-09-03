GX3 A (GX3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00918557$ 0.00918557 $ 0.00918557 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -0.57% Promjena cijene (7D) -10.64% Promjena cijene (7D) -10.64%

GX3 A (GX3) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GX3trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GX3 je $ 0.00918557, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GX3 se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -0.57% u posljednjih 24 sata i -10.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GX3 A (GX3)

Tržišna kapitalizacija $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.35K$ 9.35K $ 9.35K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GX3 A je $ 9.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GX3 je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.35K.