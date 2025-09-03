GUS (GUS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.63% Promjena cijene (7D) -12.21% Promjena cijene (7D) -12.21%

GUS (GUS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GUStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.63% u posljednjih 24 sata i -12.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GUS (GUS)

Tržišna kapitalizacija $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K Količina u optjecaju 10.00B 10.00B 10.00B Ukupna količina 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GUS je $ 10.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUS je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.97K.