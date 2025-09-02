Više o GSTS

Gunstar Metaverse Cijena (GSTS)

Neuvršten

$0.00016263
-27.20%1D
Grafikon aktualnih cijena Gunstar Metaverse (GSTS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:58:13 (UTC+8)

Gunstar Metaverse (GSTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-2.32%

-27.22%

-27.11%

-27.11%

Gunstar Metaverse (GSTS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GSTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GSTS je $ 1.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GSTS se promijenio za -2.32% u posljednjih sat vremena, -27.22% u posljednjih 24 sata i -27.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gunstar Metaverse (GSTS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gunstar Metaverse je $ 54.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GSTS je 336.09M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.05K.

Gunstar Metaverse (GSTS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gunstar Metaverse u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gunstar Metaverse u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gunstar Metaverse u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gunstar Metaverse u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-27.22%
30 dana$ 0-30.72%
60 dana$ 0-29.59%
90 dana$ 0--

Što je Gunstar Metaverse (GSTS)

What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. "What Is Gunstar Metaverse? Gunstar Metaverse is a massively multiplayer online role-playing (RPG) and turn-based strategy NFT Game that gives you the real value of enjoyment and excitement in gaming and the real value provided through the blockchain platform. Gunstar Metaverse is a cyber-prone game for professional gamers or any kinds of users to test their skills and corporate with their correspondents in an attempt to create the “ultimate-high” shoot, or even have the golden opportunities to engage in so-called whirlwind intellectual games to gain unforgettable victory. Gunstar Metaverse and Fantasy StarWorld will also imbue players with the experience of reality-based adventures, something that goes beyond what a mere tactic game usually offers. Enthusiasm, thrilling anticipation while playing are core to allure customers’ interest."

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Gunstar Metaverse (GSTS)

Službena web-stranica

Gunstar Metaverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gunstar Metaverse (GSTS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gunstar Metaverse (GSTS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gunstar Metaverse.

Provjerite Gunstar Metaverse predviđanje cijene sada!

GSTS u lokalnim valutama

Gunstar Metaverse (GSTS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gunstar Metaverse (GSTS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GSTS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gunstar Metaverse (GSTS)

Koliko Gunstar Metaverse (GSTS) vrijedi danas?
Cijena GSTS uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GSTS u USD?
Trenutačna cijena GSTS u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gunstar Metaverse?
Tržišna kapitalizacija za GSTS je $ 54.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GSTS?
Količina u optjecaju za GSTS je 336.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GSTS?
GSTS je postigao ATH cijenu od 1.49 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GSTS?
GSTS je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GSTS?
24-satni obujam trgovanja za GSTS je -- USD.
Hoće li GSTS još narasti ove godine?
GSTS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GSTS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
