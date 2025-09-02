Gunstar Metaverse (GSTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.32% Promjena cijene (1D) -27.22% Promjena cijene (7D) -27.11% Promjena cijene (7D) -27.11%

Gunstar Metaverse (GSTS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GSTStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GSTS je $ 1.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GSTS se promijenio za -2.32% u posljednjih sat vremena, -27.22% u posljednjih 24 sata i -27.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gunstar Metaverse (GSTS)

Tržišna kapitalizacija $ 54.66K$ 54.66K $ 54.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.05K$ 65.05K $ 65.05K Količina u optjecaju 336.09M 336.09M 336.09M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gunstar Metaverse je $ 54.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GSTS je 336.09M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.05K.