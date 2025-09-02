Više o GG

Gun Game Cijena (GG)

1 GG u USD cijena uživo:

$0.00045443
$0.00045443$0.00045443
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Gun Game (GG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:58:04 (UTC+8)

Gun Game (GG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02990797
$ 0.02990797$ 0.02990797

$ 0.00044152
$ 0.00044152$ 0.00044152

--

--

-30.81%

-30.81%

Gun Game (GG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00045443. Tijekom protekla 24 sata, GGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GG je $ 0.02990797, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00044152.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -30.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gun Game (GG)

$ 30.98K
$ 30.98K$ 30.98K

--
----

$ 40.17K
$ 40.17K$ 40.17K

68.18M
68.18M 68.18M

88,406,368.94
88,406,368.94 88,406,368.94

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gun Game je $ 30.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GG je 68.18M, s ukupnom količinom od 88406368.94. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.17K.

Gun Game (GG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gun Game u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gun Game u USD iznosila je $ -0.0001117233.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gun Game u USD iznosila je $ -0.0002393626.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gun Game u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0001117233-24.58%
60 dana$ -0.0002393626-52.67%
90 dana$ 0--

Što je Gun Game (GG)

Gun Game is a provably fair Russian Roulette gambling game on Base, initially playable via Telegram. A provable VRF determines which slot in the revolver is the losing shot, and whoever loses has their buy-in distributed amongst the remaining players. Players can also earn yield by staking their tokens, enabling them to earn their portion of 50% of the revenue generated by the game. More modes such as Tournament and Winner-Takes-All are coming, as well as more games!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Gun Game Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gun Game (GG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gun Game (GG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gun Game.

Provjerite Gun Game predviđanje cijene sada!

GG u lokalnim valutama

Gun Game (GG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gun Game (GG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gun Game (GG)

Koliko Gun Game (GG) vrijedi danas?
Cijena GG uživo u USD je 0.00045443 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GG u USD?
Trenutačna cijena GG u USD je $ 0.00045443. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gun Game?
Tržišna kapitalizacija za GG je $ 30.98K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GG?
Količina u optjecaju za GG je 68.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GG?
GG je postigao ATH cijenu od 0.02990797 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GG?
GG je vidio ATL cijenu od 0.00044152 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GG?
24-satni obujam trgovanja za GG je -- USD.
Hoće li GG još narasti ove godine?
GG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:58:04 (UTC+8)

