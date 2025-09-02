Gun Game (GG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02990797$ 0.02990797 $ 0.02990797 Najniža cijena $ 0.00044152$ 0.00044152 $ 0.00044152 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -30.81% Promjena cijene (7D) -30.81%

Gun Game (GG) cijena u stvarnom vremenu je $0.00045443. Tijekom protekla 24 sata, GGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GG je $ 0.02990797, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00044152.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -30.81% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gun Game (GG)

Tržišna kapitalizacija $ 30.98K$ 30.98K $ 30.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 40.17K$ 40.17K $ 40.17K Količina u optjecaju 68.18M 68.18M 68.18M Ukupna količina 88,406,368.94 88,406,368.94 88,406,368.94

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gun Game je $ 30.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GG je 68.18M, s ukupnom količinom od 88406368.94. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.17K.