GUMMY Cijena danas

Trenutačna cijena GUMMY (GUMMY) danas je --, s promjenom od 4.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GUMMY u USD je -- po GUMMY.

GUMMY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 356,272, s količinom u optjecaju od 792.59M GUMMY. Tijekom posljednja 24 sata, GUMMY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.227728, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GUMMY se kretao -- u posljednjem satu i -13.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GUMMY (GUMMY)

Tržišna kapitalizacija $ 356.27K$ 356.27K $ 356.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 356.27K$ 356.27K $ 356.27K Količina u optjecaju 792.59M 792.59M 792.59M Ukupna količina 792,591,815.8290526 792,591,815.8290526 792,591,815.8290526

Trenutačna tržišna kapitalizacija GUMMY je $ 356.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUMMY je 792.59M, s ukupnom količinom od 792591815.8290526. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 356.27K.