GulfCoin (GULF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.102131$ 0.102131 $ 0.102131 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -7.91% Promjena cijene (7D) -7.91%

GulfCoin (GULF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00359473. Tijekom protekla 24 sata, GULFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GULF je $ 0.102131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GULF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -7.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GulfCoin (GULF)

Tržišna kapitalizacija $ 542.96K$ 542.96K $ 542.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.97M$ 17.97M $ 17.97M Količina u optjecaju 151.04M 151.04M 151.04M Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GulfCoin je $ 542.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GULF je 151.04M, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.97M.