Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience. Službena web stranica: https://guildofheroes.com/ Bijela knjiga: https://guildofheroes.com/whitepaper

Guild of Heroes (GOH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Guild of Heroes (GOH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.79K Ukupna količina: $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 649.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 7.37K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Guild of Heroes (GOH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Guild of Heroes (GOH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

