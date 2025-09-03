Guild of Heroes (GOH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -0.04% Promjena cijene (7D) -0.04%

Guild of Heroes (GOH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GOHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOH je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -0.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Guild of Heroes (GOH)

Tržišna kapitalizacija $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.37K$ 7.37K $ 7.37K Količina u optjecaju 649.98M 649.98M 649.98M Ukupna količina 999,982,805.644456 999,982,805.644456 999,982,805.644456

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guild of Heroes je $ 4.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOH je 649.98M, s ukupnom količinom od 999982805.644456. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.37K.