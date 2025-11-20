Guild of Guardians Cijena danas

Trenutačna cijena Guild of Guardians (GOG) danas je $ 0.00408628, s promjenom od 1.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GOG u USD je $ 0.00408628 po GOG.

Guild of Guardians trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3,264,726, s količinom u optjecaju od 800.13M GOG. Tijekom posljednja 24 sata, GOG trgovao je između $ 0.00404042 (niska) i $ 0.00420817 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.78, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00404042.

U kratkoročnim performansama, GOG se kretao +0.15% u posljednjem satu i -12.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Guild of Guardians (GOG)

Tržišna kapitalizacija $ 3.26M$ 3.26M $ 3.26M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.08M$ 4.08M $ 4.08M Količina u optjecaju 800.13M 800.13M 800.13M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guild of Guardians je $ 3.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOG je 800.13M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.08M.