Gugo Cijena danas

Trenutačna cijena Gugo (GUGO) danas je $ 0.00035581, s promjenom od 8.20% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GUGO u USD je $ 0.00035581 po GUGO.

Gugo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 352,237, s količinom u optjecaju od 990.10M GUGO. Tijekom posljednja 24 sata, GUGO trgovao je između $ 0.00035387 (niska) i $ 0.00039156 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0146709, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00035387.

U kratkoročnim performansama, GUGO se kretao -0.27% u posljednjem satu i -48.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Gugo (GUGO)

Tržišna kapitalizacija $ 352.24K$ 352.24K $ 352.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 352.24K$ 352.24K $ 352.24K Količina u optjecaju 990.10M 990.10M 990.10M Ukupna količina 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gugo je $ 352.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUGO je 990.10M, s ukupnom količinom od 990098452.894598. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 352.24K.