GUD TEK Cijena (GUDTEK)

GUD TEK (GUDTEK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.24%

+1.49%

+12.24%

+12.24%

GUD TEK (GUDTEK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GUDTEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUDTEK je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUDTEK se promijenio za -1.24% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i +12.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GUD TEK (GUDTEK)

$ 17.55K
$ 17.55K$ 17.55K

--
----

$ 17.55K
$ 17.55K$ 17.55K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GUD TEK je $ 17.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUDTEK je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.55K.

GUD TEK (GUDTEK) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz GUD TEK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz GUD TEK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz GUD TEK u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz GUD TEK u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.49%
30 dana$ 0-42.99%
60 dana$ 0-88.32%
90 dana$ 0--

Što je GUD TEK (GUDTEK)

Gud Tek ($GUDTEK) is a community-driven SPL token launched on June 6, 2025, as the first-ever token through the BONK Hackathon's official "Bonk Launch" platform (https://hackathon.letsbonk.fun). With a permanently capped supply of 1 billion tokens, no taxes, and no promised utilities, the token focuses entirely on community engagement and transparent experimentation within the Solana ecosystem. The initial liquidity provided on Raydium was fully burned, ensuring long-term stability and transparency. Gud Tek emphasizes grassroots participation, meme-driven culture, and open-source community development.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs GUD TEK (GUDTEK)

Službena web-stranica

GUD TEK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će GUD TEK (GUDTEK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših GUD TEK (GUDTEK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za GUD TEK.

Provjerite GUD TEK predviđanje cijene sada!

GUDTEK u lokalnim valutama

GUD TEK (GUDTEK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike GUD TEK (GUDTEK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o GUD TEK (GUDTEK)

Koliko GUD TEK (GUDTEK) vrijedi danas?
Cijena GUDTEK uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GUDTEK u USD?
Trenutačna cijena GUDTEK u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija GUD TEK?
Tržišna kapitalizacija za GUDTEK je $ 17.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GUDTEK?
Količina u optjecaju za GUDTEK je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GUDTEK?
GUDTEK je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GUDTEK?
GUDTEK je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GUDTEK?
24-satni obujam trgovanja za GUDTEK je -- USD.
Hoće li GUDTEK još narasti ove godine?
GUDTEK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GUDTEK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
