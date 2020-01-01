Gud Tech (GUD) Tokenomika

Gud Tech (GUD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Gud Tech (GUD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Gud Tech (GUD) Informacije

Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.

Službena web stranica:
https://gud.tech/

Gud Tech (GUD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gud Tech (GUD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 4.30M
$ 4.30M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 830.00M
$ 830.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 5.18M
$ 5.18M
Povijesni maksimum:
$ 0.02296943
$ 0.02296943
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00518465
$ 0.00518465

Gud Tech (GUD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Gud Tech (GUD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj GUD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja GUD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku GUD tokena, istražite GUD cijenu tokena uživo!

GUD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide GUD? Naša GUD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

