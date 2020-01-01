Gud Tech (GUD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Gud Tech (GUD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Gud Tech (GUD) Informacije Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that's just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. Službena web stranica: https://gud.tech/

Gud Tech (GUD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Gud Tech (GUD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 830.00M $ 830.00M $ 830.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M Povijesni maksimum: $ 0.02296943 $ 0.02296943 $ 0.02296943 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00518465 $ 0.00518465 $ 0.00518465 Saznajte više o cijeni Gud Tech (GUD)

Gud Tech (GUD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Gud Tech (GUD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GUD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GUD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GUD tokena, istražite GUD cijenu tokena uživo!

GUD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GUD? Naša GUD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GUD predviđanje cijene tokena odmah!

