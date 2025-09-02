Gud Tech (GUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00516962 24-satna najniža cijena $ 0.00519163 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.02296943 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.21% Promjena cijene (1D) +0.17% Promjena cijene (7D) +0.47%

Gud Tech (GUD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00519171. Tijekom protekla 24 sata, GUDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00516962 i najviše cijene $ 0.00519163, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUD je $ 0.02296943, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUD se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gud Tech (GUD)

Tržišna kapitalizacija $ 4.31M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.19M Količina u optjecaju 830.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gud Tech je $ 4.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUD je 830.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.19M.