Gud Tech Cijena (GUD)

1 GUD u USD cijena uživo:

$0.00519171
+0.10%1D
Grafikon aktualnih cijena Gud Tech (GUD)
Gud Tech (GUD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00516962
24-satna najniža cijena
$ 0.00519163
24-satna najviša cijena

$ 0.00516962
$ 0.00519163
$ 0.02296943
$ 0
+0.21%

+0.17%

+0.47%

+0.47%

Gud Tech (GUD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00519171. Tijekom protekla 24 sata, GUDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00516962 i najviše cijene $ 0.00519163, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUD je $ 0.02296943, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUD se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, +0.17% u posljednjih 24 sata i +0.47% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Gud Tech (GUD)

$ 4.31M
--
$ 5.19M
830.00M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Gud Tech je $ 4.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUD je 830.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.19M.

Gud Tech (GUD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Gud Tech u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Gud Tech u USD iznosila je $ +0.0011952790.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Gud Tech u USD iznosila je $ +0.0001113538.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Gud Tech u USD iznosila je $ +0.000353430812380011.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.17%
30 dana$ +0.0011952790+23.02%
60 dana$ +0.0001113538+2.14%
90 dana$ +0.000353430812380011+7.30%

Što je Gud Tech (GUD)

Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance.

Resurs Gud Tech (GUD)

Službena web-stranica

Gud Tech Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Gud Tech (GUD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Gud Tech (GUD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Gud Tech.

Gud Tech (GUD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Gud Tech (GUD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GUD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Gud Tech (GUD)

Koliko Gud Tech (GUD) vrijedi danas?
Cijena GUD uživo u USD je 0.00519171 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GUD u USD?
Trenutačna cijena GUD u USD je $ 0.00519171. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Gud Tech?
Tržišna kapitalizacija za GUD je $ 4.31M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GUD?
Količina u optjecaju za GUD je 830.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GUD?
GUD je postigao ATH cijenu od 0.02296943 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GUD?
GUD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GUD?
24-satni obujam trgovanja za GUD je -- USD.
Hoće li GUD još narasti ove godine?
GUD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GUD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti.