Guardians Of The Spark (GOTS) Informacije Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Službena web stranica: https://playgots.xyz/ Kupi GOTS odmah!

Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Guardians Of The Spark (GOTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Ukupna količina: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Količina u optjecaju: $ 66.00M $ 66.00M $ 66.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.02M $ 8.02M $ 8.02M Povijesni maksimum: $ 0.52214 $ 0.52214 $ 0.52214 Povijesni minimum: $ 0.066987 $ 0.066987 $ 0.066987 Trenutna cijena: $ 0.067124 $ 0.067124 $ 0.067124 Saznajte više o cijeni Guardians Of The Spark (GOTS)

Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Guardians Of The Spark (GOTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GOTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GOTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GOTS tokena, istražite GOTS cijenu tokena uživo!

