Guardians Of The Spark Cijena (GOTS)

1 GOTS u USD cijena uživo:

$0.075631
-6.90%1D
-6.90%1D
Grafikon aktualnih cijena Guardians Of The Spark (GOTS)
Guardians Of The Spark (GOTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.07%

-7.11%

-38.15%

-38.15%

Guardians Of The Spark (GOTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.07552. Tijekom protekla 24 sata, GOTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.075348 i najviše cijene $ 0.081526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOTS je $ 0.52214, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.075348.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOTS se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -7.11% u posljednjih 24 sata i -38.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Guardians Of The Spark (GOTS)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guardians Of The Spark je $ 4.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOTS je 66.00M, s ukupnom količinom od 120000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.06M.

Guardians Of The Spark (GOTS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Guardians Of The Spark u USD iznosila je $ -0.00578792774711002.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Guardians Of The Spark u USD iznosila je $ -0.0497794762.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Guardians Of The Spark u USD iznosila je $ -0.0546343549.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Guardians Of The Spark u USD iznosila je $ -0.30320981085429336.

Razdoblje Promjena (USD) Promjena (%)
Danas$ -0.00578792774711002-7.11%
30 dana$ -0.0497794762-65.91%
60 dana$ -0.0546343549-72.34%
90 dana$ -0.30320981085429336-80.05%

Što je Guardians Of The Spark (GOTS)

Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies.

Resurs Guardians Of The Spark (GOTS)

Guardians Of The Spark Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Guardians Of The Spark (GOTS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Guardians Of The Spark (GOTS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Guardians Of The Spark.

Provjerite Guardians Of The Spark predviđanje cijene sada!

GOTS u lokalnim valutama

Guardians Of The Spark (GOTS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Guardians Of The Spark (GOTS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GOTS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Guardians Of The Spark (GOTS)

Koliko Guardians Of The Spark (GOTS) vrijedi danas?
Cijena GOTS uživo u USD je 0.07552 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GOTS u USD?
Trenutačna cijena GOTS u USD je $ 0.07552. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Guardians Of The Spark?
Tržišna kapitalizacija za GOTS je $ 4.98M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GOTS?
Količina u optjecaju za GOTS je 66.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GOTS?
GOTS je postigao ATH cijenu od 0.52214 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GOTS?
GOTS je vidio ATL cijenu od 0.075348 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GOTS?
24-satni obujam trgovanja za GOTS je -- USD.
Hoće li GOTS još narasti ove godine?
GOTS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GOTS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
