Guardians Of The Spark (GOTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.075348 $ 0.075348 $ 0.075348 24-satna najniža cijena $ 0.081526 $ 0.081526 $ 0.081526 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.075348$ 0.075348 $ 0.075348 24-satna najviša cijena $ 0.081526$ 0.081526 $ 0.081526 Najviša cijena ikada $ 0.52214$ 0.52214 $ 0.52214 Najniža cijena $ 0.075348$ 0.075348 $ 0.075348 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -7.11% Promjena cijene (7D) -38.15% Promjena cijene (7D) -38.15%

Guardians Of The Spark (GOTS) cijena u stvarnom vremenu je $0.07552. Tijekom protekla 24 sata, GOTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.075348 i najviše cijene $ 0.081526, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOTS je $ 0.52214, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.075348.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOTS se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -7.11% u posljednjih 24 sata i -38.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Guardians Of The Spark (GOTS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.98M$ 4.98M $ 4.98M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M Količina u optjecaju 66.00M 66.00M 66.00M Ukupna količina 120,000,000.0 120,000,000.0 120,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guardians Of The Spark je $ 4.98M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOTS je 66.00M, s ukupnom količinom od 120000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.06M.