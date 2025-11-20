Guardian Token Cijena danas

Trenutačna cijena Guardian Token (GUARDIAN) danas je $ 0.00042552, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GUARDIAN u USD je $ 0.00042552 po GUARDIAN.

Guardian Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 252,318, s količinom u optjecaju od 592.96M GUARDIAN. Tijekom posljednja 24 sata, GUARDIAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00085109, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00041454.

U kratkoročnim performansama, GUARDIAN se kretao -- u posljednjem satu i -9.29% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Guardian Token (GUARDIAN)

Tržišna kapitalizacija $ 252.32K$ 252.32K $ 252.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 252.32K$ 252.32K $ 252.32K Količina u optjecaju 592.96M 592.96M 592.96M Ukupna količina 592,957,032.600946 592,957,032.600946 592,957,032.600946

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guardian Token je $ 252.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUARDIAN je 592.96M, s ukupnom količinom od 592957032.600946. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 252.32K.