Guardian Dog (GDOG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.56% Promjena cijene (7D) +2.43% Promjena cijene (7D) +2.43%

Guardian Dog (GDOG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GDOGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GDOG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GDOG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.56% u posljednjih 24 sata i +2.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Guardian Dog (GDOG)

Tržišna kapitalizacija $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.65K$ 8.65K $ 8.65K Količina u optjecaju 995.74M 995.74M 995.74M Ukupna količina 995,737,588.827056 995,737,588.827056 995,737,588.827056

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guardian Dog je $ 8.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GDOG je 995.74M, s ukupnom količinom od 995737588.827056. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.65K.