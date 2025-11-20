GUANO Cijena danas

Trenutačna cijena GUANO (GUANO) danas je --, s promjenom od 1.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GUANO u USD je -- po GUANO.

GUANO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 115,669, s količinom u optjecaju od 718.10M GUANO. Tijekom posljednja 24 sata, GUANO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00103775, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GUANO se kretao +0.51% u posljednjem satu i -17.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GUANO (GUANO)

Tržišna kapitalizacija $ 115.67K$ 115.67K $ 115.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.02K$ 136.02K $ 136.02K Količina u optjecaju 718.10M 718.10M 718.10M Ukupna količina 844,431,205.5140123 844,431,205.5140123 844,431,205.5140123

Trenutačna tržišna kapitalizacija GUANO je $ 115.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUANO je 718.10M, s ukupnom količinom od 844431205.5140123. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.02K.