Guanciale by Virtuals (GUAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01775661$ 0.01775661 $ 0.01775661 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.30% Promjena cijene (1D) -3.82% Promjena cijene (7D) -11.17% Promjena cijene (7D) -11.17%

Guanciale by Virtuals (GUAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GUANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUAN je $ 0.01775661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUAN se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -3.82% u posljednjih 24 sata i -11.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Guanciale by Virtuals (GUAN)

Tržišna kapitalizacija $ 153.33K$ 153.33K $ 153.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 153.33K$ 153.33K $ 153.33K Količina u optjecaju 989.36M 989.36M 989.36M Ukupna količina 989,358,687.2314093 989,358,687.2314093 989,358,687.2314093

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guanciale by Virtuals je $ 153.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUAN je 989.36M, s ukupnom količinom od 989358687.2314093. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.33K.