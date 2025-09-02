Više o GUAN

Grafikon aktualnih cijena Guanciale by Virtuals (GUAN)
Guanciale by Virtuals (GUAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01775661
$ 0.01775661$ 0.01775661

$ 0
$ 0$ 0

-1.30%

-3.82%

-11.17%

-11.17%

Guanciale by Virtuals (GUAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GUANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GUAN je $ 0.01775661, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GUAN se promijenio za -1.30% u posljednjih sat vremena, -3.82% u posljednjih 24 sata i -11.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Guanciale by Virtuals (GUAN)

$ 153.33K
$ 153.33K$ 153.33K

--
----

$ 153.33K
$ 153.33K$ 153.33K

989.36M
989.36M 989.36M

989,358,687.2314093
989,358,687.2314093 989,358,687.2314093

Trenutačna tržišna kapitalizacija Guanciale by Virtuals je $ 153.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GUAN je 989.36M, s ukupnom količinom od 989358687.2314093. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.33K.

Guanciale by Virtuals (GUAN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Guanciale by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Guanciale by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Guanciale by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Guanciale by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.82%
30 dana$ 0-20.93%
60 dana$ 0-63.45%
90 dana$ 0--

Što je Guanciale by Virtuals (GUAN)

Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.

Resurs Guanciale by Virtuals (GUAN)

Službena web-stranica

Guanciale by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Guanciale by Virtuals (GUAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Guanciale by Virtuals (GUAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Guanciale by Virtuals.

Provjerite Guanciale by Virtuals predviđanje cijene sada!

GUAN u lokalnim valutama

Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Guanciale by Virtuals (GUAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GUAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Guanciale by Virtuals (GUAN)

Koliko Guanciale by Virtuals (GUAN) vrijedi danas?
Cijena GUAN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GUAN u USD?
Trenutačna cijena GUAN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Guanciale by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za GUAN je $ 153.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GUAN?
Količina u optjecaju za GUAN je 989.36M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GUAN?
GUAN je postigao ATH cijenu od 0.01775661 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GUAN?
GUAN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GUAN?
24-satni obujam trgovanja za GUAN je -- USD.
Hoće li GUAN još narasti ove godine?
GUAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GUAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
