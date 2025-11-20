GT3 Finance Cijena danas

Trenutačna cijena GT3 Finance (GT3) danas je $ 0.0050166, s promjenom od 2.50% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GT3 u USD je $ 0.0050166 po GT3.

GT3 Finance trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 791,878, s količinom u optjecaju od 157.85M GT3. Tijekom posljednja 24 sata, GT3 trgovao je između $ 0.00473445 (niska) i $ 0.00531133 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00811755, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00473445.

U kratkoročnim performansama, GT3 se kretao +0.00% u posljednjem satu i -6.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GT3 Finance (GT3)

Tržišna kapitalizacija $ 791.88K$ 791.88K $ 791.88K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 791.88K$ 791.88K $ 791.88K Količina u optjecaju 157.85M 157.85M 157.85M Ukupna količina 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

