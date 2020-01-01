gSNAKE (GSNAKE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u gSNAKE (GSNAKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

gSNAKE (GSNAKE) Informacije Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development Službena web stranica: https://snake.finance Bijela knjiga: https://docs.snake.finance Kupi GSNAKE odmah!

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za gSNAKE (GSNAKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 403.48K $ 403.48K $ 403.48K Ukupna količina: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Količina u optjecaju: $ 17.62K $ 17.62K $ 17.62K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Povijesni maksimum: $ 802.46 $ 802.46 $ 802.46 Povijesni minimum: $ 16.95 $ 16.95 $ 16.95 Trenutna cijena: $ 22.92 $ 22.92 $ 22.92 Saznajte više o cijeni gSNAKE (GSNAKE)

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike gSNAKE (GSNAKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GSNAKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GSNAKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GSNAKE tokena, istražite GSNAKE cijenu tokena uživo!

