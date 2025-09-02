gSNAKE (GSNAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 19.09 $ 19.09 $ 19.09 24-satna najniža cijena $ 23.88 $ 23.88 $ 23.88 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 19.09$ 19.09 $ 19.09 24-satna najviša cijena $ 23.88$ 23.88 $ 23.88 Najviša cijena ikada $ 802.46$ 802.46 $ 802.46 Najniža cijena $ 16.95$ 16.95 $ 16.95 Promjena cijene (1H) -1.01% Promjena cijene (1D) +11.36% Promjena cijene (7D) +8.36% Promjena cijene (7D) +8.36%

gSNAKE (GSNAKE) cijena u stvarnom vremenu je $22.39. Tijekom protekla 24 sata, GSNAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 19.09 i najviše cijene $ 23.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GSNAKE je $ 802.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 16.95.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GSNAKE se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, +11.36% u posljednjih 24 sata i +8.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gSNAKE (GSNAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 391.84K$ 391.84K $ 391.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Količina u optjecaju 17.51K 17.51K 17.51K Ukupna količina 62,210.899918915515 62,210.899918915515 62,210.899918915515

Trenutačna tržišna kapitalizacija gSNAKE je $ 391.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GSNAKE je 17.51K, s ukupnom količinom od 62210.899918915515. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.39M.