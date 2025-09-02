Više o GSNAKE

gSNAKE Logotip

gSNAKE Cijena (GSNAKE)

Neuvršten

1 GSNAKE u USD cijena uživo:

$22.39
$22.39$22.39
+11.30%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena gSNAKE (GSNAKE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:20:20 (UTC+8)

gSNAKE (GSNAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 19.09
$ 19.09$ 19.09
24-satna najniža cijena
$ 23.88
$ 23.88$ 23.88
24-satna najviša cijena

$ 19.09
$ 19.09$ 19.09

$ 23.88
$ 23.88$ 23.88

$ 802.46
$ 802.46$ 802.46

$ 16.95
$ 16.95$ 16.95

-1.01%

+11.36%

+8.36%

+8.36%

gSNAKE (GSNAKE) cijena u stvarnom vremenu je $22.39. Tijekom protekla 24 sata, GSNAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 19.09 i najviše cijene $ 23.88, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GSNAKE je $ 802.46, dok je najniža cijena svih vremena $ 16.95.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GSNAKE se promijenio za -1.01% u posljednjih sat vremena, +11.36% u posljednjih 24 sata i +8.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu gSNAKE (GSNAKE)

$ 391.84K
$ 391.84K$ 391.84K

--
----

$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M

17.51K
17.51K 17.51K

62,210.899918915515
62,210.899918915515 62,210.899918915515

Trenutačna tržišna kapitalizacija gSNAKE je $ 391.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GSNAKE je 17.51K, s ukupnom količinom od 62210.899918915515. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.39M.

gSNAKE (GSNAKE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz gSNAKE u USD iznosila je $ +2.28.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz gSNAKE u USD iznosila je $ -4.3453638790.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz gSNAKE u USD iznosila je $ -6.2300600410.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz gSNAKE u USD iznosila je $ -10.439116729362795.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +2.28+11.36%
30 dana$ -4.3453638790-19.40%
60 dana$ -6.2300600410-27.82%
90 dana$ -10.439116729362795-31.79%

Što je gSNAKE (GSNAKE)

Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development

gSNAKE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će gSNAKE (GSNAKE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših gSNAKE (GSNAKE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za gSNAKE.

Provjerite gSNAKE predviđanje cijene sada!

GSNAKE u lokalnim valutama

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike gSNAKE (GSNAKE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o GSNAKE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o gSNAKE (GSNAKE)

Koliko gSNAKE (GSNAKE) vrijedi danas?
Cijena GSNAKE uživo u USD je 22.39 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena GSNAKE u USD?
Trenutačna cijena GSNAKE u USD je $ 22.39. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija gSNAKE?
Tržišna kapitalizacija za GSNAKE je $ 391.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za GSNAKE?
Količina u optjecaju za GSNAKE je 17.51K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za GSNAKE?
GSNAKE je postigao ATH cijenu od 802.46 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za GSNAKE?
GSNAKE je vidio ATL cijenu od 16.95 USD.
Koliki je obujam trgovanja za GSNAKE?
24-satni obujam trgovanja za GSNAKE je -- USD.
Hoće li GSNAKE još narasti ove godine?
GSNAKE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte GSNAKE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 21:20:20 (UTC+8)

