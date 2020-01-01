Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Grumpy Cat Coin (GRUMPY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Informacije Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Službena web stranica: https://grumpycatcoin.com Kupi GRUMPY odmah!

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Grumpy Cat Coin (GRUMPY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Ukupna količina: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Količina u optjecaju: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Povijesni maksimum: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00022689 $ 0.00022689 $ 0.00022689 Saznajte više o cijeni Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Grumpy Cat Coin (GRUMPY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GRUMPY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GRUMPY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GRUMPY tokena, istražite GRUMPY cijenu tokena uživo!

