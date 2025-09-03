Grumpie (GRUMP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Grumpie (GRUMP) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GRUMPtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRUMP je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRUMP se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grumpie (GRUMP)

Tržišna kapitalizacija $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.72K$ 14.72K $ 14.72K Količina u optjecaju 569.61M 569.61M 569.61M Ukupna količina 569,608,429.76 569,608,429.76 569,608,429.76

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grumpie je $ 14.72K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRUMP je 569.61M, s ukupnom količinom od 569608429.76. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.72K.