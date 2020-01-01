Groyper (GROYPER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Groyper (GROYPER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Groyper (GROYPER) Informacije Groyper is a toad who is friends with pepe, he originated on 4chain’s /r9k/ board. Generally depicted as smug, more so than Pepe. Službena web stranica: https://groypereth.vip Kupi GROYPER odmah!

Groyper (GROYPER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Groyper (GROYPER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 857.48K $ 857.48K $ 857.48K Ukupna količina: $ 93.00M $ 93.00M $ 93.00M Količina u optjecaju: $ 93.00M $ 93.00M $ 93.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 857.48K $ 857.48K $ 857.48K Povijesni maksimum: $ 0.186504 $ 0.186504 $ 0.186504 Povijesni minimum: $ 0.00125535 $ 0.00125535 $ 0.00125535 Trenutna cijena: $ 0.00916037 $ 0.00916037 $ 0.00916037 Saznajte više o cijeni Groyper (GROYPER)

Groyper (GROYPER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Groyper (GROYPER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GROYPER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GROYPER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GROYPER tokena, istražite GROYPER cijenu tokena uživo!

GROYPER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide GROYPER? Naša GROYPER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte GROYPER predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!