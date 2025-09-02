Groyper (GROYPER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00250414 24-satna najviša cijena $ 0.01128165 Najviša cijena ikada $ 0.186504 Najniža cijena $ 0.00125535 Promjena cijene (1H) -0.78% Promjena cijene (1D) -3.01% Promjena cijene (7D) -9.64%

Groyper (GROYPER) cijena u stvarnom vremenu je $0.01083472. Tijekom protekla 24 sata, GROYPERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00250414 i najviše cijene $ 0.01128165, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GROYPER je $ 0.186504, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00125535.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GROYPER se promijenio za -0.78% u posljednjih sat vremena, -3.01% u posljednjih 24 sata i -9.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Groyper (GROYPER)

Tržišna kapitalizacija $ 1.01M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.01M Količina u optjecaju 93.00M Ukupna količina 93,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Groyper je $ 1.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GROYPER je 93.00M, s ukupnom količinom od 93000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.