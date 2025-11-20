Grow Cijena danas

Trenutačna cijena Grow ($GROW) danas je $ 0.0000015, s promjenom od 1.59% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije $GROW u USD je $ 0.0000015 po $GROW.

Grow trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 150,380, s količinom u optjecaju od 100.00B $GROW. Tijekom posljednja 24 sata, $GROW trgovao je između $ 0.00000143 (niska) i $ 0.00000154 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00000996, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000143.

U kratkoročnim performansama, $GROW se kretao -0.24% u posljednjem satu i -16.56% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Grow ($GROW)

Tržišna kapitalizacija $ 150.38K$ 150.38K $ 150.38K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.38K$ 150.38K $ 150.38K Količina u optjecaju 100.00B 100.00B 100.00B Ukupna količina 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grow je $ 150.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $GROW je 100.00B, s ukupnom količinom od 100000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.38K.