GroveCoin (GRV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00535896 $ 0.00535896 $ 0.00535896 24-satna najniža cijena $ 0.00548014 $ 0.00548014 $ 0.00548014 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00535896$ 0.00535896 $ 0.00535896 24-satna najviša cijena $ 0.00548014$ 0.00548014 $ 0.00548014 Najviša cijena ikada $ 1.63$ 1.63 $ 1.63 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) -12.62% Promjena cijene (7D) -12.62%

GroveCoin (GRV) cijena u stvarnom vremenu je $0.00541464. Tijekom protekla 24 sata, GRVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00535896 i najviše cijene $ 0.00548014, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GRV je $ 1.63, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GRV se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -12.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GroveCoin (GRV)

Tržišna kapitalizacija $ 401.91K$ 401.91K $ 401.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 427.55K$ 427.55K $ 427.55K Količina u optjecaju 74.45M 74.45M 74.45M Ukupna količina 79,200,835.4110327 79,200,835.4110327 79,200,835.4110327

Trenutačna tržišna kapitalizacija GroveCoin je $ 401.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRV je 74.45M, s ukupnom količinom od 79200835.4110327. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 427.55K.