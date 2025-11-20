GRONKE Cijena danas

Trenutačna cijena GRONKE (GRONKE) danas je $ 0.00003233, s promjenom od 11.43% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GRONKE u USD je $ 0.00003233 po GRONKE.

GRONKE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22,240, s količinom u optjecaju od 687.85M GRONKE. Tijekom posljednja 24 sata, GRONKE trgovao je između $ 0.00003233 (niska) i $ 0.0000365 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00027742, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00003233.

U kratkoročnim performansama, GRONKE se kretao -- u posljednjem satu i -26.92% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GRONKE (GRONKE)

Tržišna kapitalizacija $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.24K$ 22.24K $ 22.24K Količina u optjecaju 687.85M 687.85M 687.85M Ukupna količina 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895

Trenutačna tržišna kapitalizacija GRONKE je $ 22.24K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GRONKE je 687.85M, s ukupnom količinom od 687854088.5446895. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.24K.