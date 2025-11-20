Grokrooms Cijena danas

Trenutačna cijena Grokrooms (GROKROOMS) danas je --, s promjenom od 3.38% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GROKROOMS u USD je -- po GROKROOMS.

Grokrooms trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10,272.63, s količinom u optjecaju od 999.36M GROKROOMS. Tijekom posljednja 24 sata, GROKROOMS trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GROKROOMS se kretao -- u posljednjem satu i -15.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Grokrooms (GROKROOMS)

Tržišna kapitalizacija $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Količina u optjecaju 999.36M 999.36M 999.36M Ukupna količina 999,358,344.378658 999,358,344.378658 999,358,344.378658

