GROKCHAIN Cijena danas

Trenutačna cijena GROKCHAIN (GROKCHAIN) danas je $ 0.00000871, s promjenom od 0.97% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GROKCHAIN u USD je $ 0.00000871 po GROKCHAIN.

GROKCHAIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 8,706.06, s količinom u optjecaju od 999.33M GROKCHAIN. Tijekom posljednja 24 sata, GROKCHAIN trgovao je između $ 0.00000829 (niska) i $ 0.00000884 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00299593, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000821.

U kratkoročnim performansama, GROKCHAIN se kretao -- u posljednjem satu i -11.08% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GROKCHAIN (GROKCHAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 8.71K$ 8.71K $ 8.71K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 8.71K$ 8.71K $ 8.71K Količina u optjecaju 999.33M 999.33M 999.33M Ukupna količina 999,330,452.961518 999,330,452.961518 999,330,452.961518

