GROKAN APP Cijena danas

Trenutačna cijena GROKAN APP (GROKAN) danas je --, s promjenom od 4.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GROKAN u USD je -- po GROKAN.

GROKAN APP trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 5,490.09, s količinom u optjecaju od 999.13M GROKAN. Tijekom posljednja 24 sata, GROKAN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, GROKAN se kretao +0.70% u posljednjem satu i -8.30% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GROKAN APP (GROKAN)

Tržišna kapitalizacija $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Količina u optjecaju 999.13M 999.13M 999.13M Ukupna količina 999,128,919.772116 999,128,919.772116 999,128,919.772116

