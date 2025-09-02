Grok Inu (GROKINU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.51% Promjena cijene (1D) -0.01% Promjena cijene (7D) -1.44% Promjena cijene (7D) -1.44%

Grok Inu (GROKINU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, GROKINUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GROKINU je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GROKINU se promijenio za -0.51% u posljednjih sat vremena, -0.01% u posljednjih 24 sata i -1.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Grok Inu (GROKINU)

Tržišna kapitalizacija $ 134.66K$ 134.66K $ 134.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 134.66K$ 134.66K $ 134.66K Količina u optjecaju 416,682.20T 416,682.20T 416,682.20T Ukupna količina 4.1668219928336083e+17 4.1668219928336083e+17 4.1668219928336083e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija Grok Inu je $ 134.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GROKINU je 416,682.20T, s ukupnom količinom od 4.1668219928336083e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.66K.